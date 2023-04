Découverte de Longuenesse (St Omer) Souvenir Cemetery Longuenesse (St Omer) Souvenir Cemetery Longuenesse Catégories d’évènement: Longuenesse

Découverte de Longuenesse (St Omer) Souvenir Cemetery Longuenesse (St Omer) Souvenir Cemetery, 13 mai 2023, Longuenesse. Découverte de Longuenesse (St Omer) Souvenir Cemetery 13 et 14 mai Longuenesse (St Omer) Souvenir Cemetery Entrée libre sur inscription Pendant la Première Guerre mondiale, St. Omer était le quartier général du Corps expéditionnaire britannique d’octobre 1914 à mars 1916. La ville servait de base médicale – des hôpitaux stationnaires canadiens, néo-zélandais, écossais ainsi que des postes d’évacuation australiens y ont été établis – mais aussi de base logistique et de transport. Située à 50-60 km des points les plus proches du front occidental, St. Omer n’était pas totalement à l’abris des attaques. La ville a notamment subi des raids aériens en novembre 1917 et en mai 1918, ayant provoqué de graves pertes humaines. En septembre 1917, l’offensive britannique à Ypres (la troisième bataille d’Ypres, souvent connue sous le nom de Passchendaele) atteint son apogée. En conséquence, le niveau d’activité à Saint-Omer demeurait conséquent et la ville constituait une cible évidente pour les bombardiers allemands.

Conçu par Sir Herbert Baker, le cimetière tire son nom du cimetière triangulaire de la garnison de Saint-Omer, appelé cimetière du Souvenir, situé à côté du cimetière militaire.

Pour en savoir plus sur ce cimetière entretenu par la Commownealth War Graves Commission en individuel ou en famille, plusieurs temps forts vous sont proposés tout au long du week-end. Le samedi 13 mai, 14h30, visite ludique : Reflets d’histoires, animée par Cécile Vallez, guide-conférencière (Dans les pas de Cécile). Le dimanche 14 mai, 10h, visite guidée par Cécile Fontaine Albagnac, guide-conférencière (fondatrice de La Rose & La Pierre)

Le dimanche 14 mai, 15h, visite sensorielle : Les sens en éveil, animée par Cécile Fontaine Albagnac, guide-conférencière (fondatrice de La Rose & La Pierre).

