Irish Celtic le chemin des légendes Sceneo, 7 avril 2023 20:30, Longuenesse.

Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Sur place 45€ à 53€ https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/danse-traditionnelle-irish-celtic-reslsiri-lt.htm

Irish Celtic, revient avec « Le chemin des légendes », 3ème et dernier volet de sa trilogie. Danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoûtantes.

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients…

Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale.

A l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise porte le nom de Chemin des Légendes !

Lien bande annonce :

Infos, Groupe et C.E. : Haracom – Tél : 03.21.26.52.94 – info@haracom.fr

Réservations PMR : Indigo Productions – Tél : 05 79 58 00 10

Site internet :

https://www.indigo-productions.fr/spectacles-concerts/irish-celtic-le-chemin-des-legendes/

Facebook Irish : https://www.facebook.com/irishcelticshow/

Sceneo 2/ 4 avenue Léon Blum 62219 Longuenesse 62219 Longuenesse Pas-de-Calais

vendredi 7 avril 2023 – 20h30 à 22h30