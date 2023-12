MANIA : The Abba Tribute Sceneo Longuenesse, 18 octobre 2024, Longuenesse.

MANIA : The Abba Tribute Sceneo Longuenesse Vendredi 18 octobre 2024, 20h30

Début : 2024-10-18 20:30

Fin : 2024-10-18 22:30

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/564596

RICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE.

« MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : Money Money Money – Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme – Dancing Queen – SOS, et bien d’autres encore…

Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps !

Ambiance Garantie !

Lien bande annonce : https://youtu.be/flQSrJgMIBk

Lien du site : https://www.rwprod.org/mania

Facebook : https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production

Infos groupes et C.E. : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Sceneo 2/ 4 avenue Léon Blum 62219 Longuenesse Longuenesse 62219 Pas-de-Calais