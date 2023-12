Aide à l’utilisation de l’espace personnel Pôle Emploi Longuenesse Aide à l’utilisation de l’espace personnel Pôle Emploi Longuenesse, 27 décembre 2023, . Aide à l’utilisation de l’espace personnel Pôle Emploi Mercredi 27 décembre, 15h00 Longuenesse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T15:30:00+01:00

Fin : 2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T15:30:00+01:00 Vous souhaitez être aidé(e) pour l’utilisation de votre espace personnel? Contacter votre conseiller référent? Scanner un document via l’espace? Rechercher des offres d’emploi et/ou vous abonnez aux offres?

Cet atelier est fait pour vous. Vous serez accompagné(e) sur les ordinateurs dans la zone d'accès libre de l'agence pour mieux utiliser votre espace personnel et le prendre en main. Longuenesse 62219 Longuenesse

