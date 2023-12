Venez tester vos compétences numériques avec Pix Emploi Longuenesse Venez tester vos compétences numériques avec Pix Emploi Longuenesse, 26 décembre 2023, . Venez tester vos compétences numériques avec Pix Emploi Mardi 26 décembre, 13h30 Longuenesse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T13:30:00+01:00 – 2023-12-26T14:30:00+01:00

Fin : 2023-12-26T13:30:00+01:00 – 2023-12-26T14:30:00+01:00 Savez-vous que 75 % des emplois requièrent l’utilisation du numérique ?

Pôle emploi vous permet d’identifier rapidement vos forces et zones de progression sur le numérique grâce à un test ludique . Nous vous aiderons à vous connecter au TEST PIX et vous pourrez le passer sur tablette en agence. Vous serez aidé(e) pour vous connecter au test PIX. Une personne vous aidera dans la mise en oeuvre si besoin est. Longuenesse 62219 Longuenesse [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/192171 »}] Atelier Se préparer Détails Autres Lieu Longuenesse Adresse 62219 Longuenesse Lieu Ville Longuenesse Latitude 50.735775 Longitude 2.245583 latitude longitude 50.735775;2.245583

