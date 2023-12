CEJ pôle emploi. réunion de présentation de l’accompagnement contrat d’engagement jeune à pôle emploi Longuenesse CEJ pôle emploi. réunion de présentation de l’accompagnement contrat d’engagement jeune à pôle emploi Longuenesse, 21 décembre 2023, . CEJ pôle emploi. réunion de présentation de l’accompagnement contrat d’engagement jeune à pôle emploi Jeudi 21 décembre, 14h00 Longuenesse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:30:00+01:00 réunion d’information sur le contrat d’engagement jeune CEJ proposé au pôle emploi de Longuenesse. Le CEJ (Contrat d’Engagement Jeune) s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans (ou moins de 30 ans pour les personnes en situation de handicap) sans emploi ni formation, qui souhaitent s’engager activement dans un parcours vers l’emploi. Longuenesse 62219 Longuenesse [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/193884 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Longuenesse Adresse 62219 Longuenesse Lieu Ville Longuenesse Latitude 50.735775 Longitude 2.245583 latitude longitude 50.735775;2.245583

Longuenesse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//