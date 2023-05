L’ORAGE Château du Plessis-Macé, 30 juin 2023, Longuenée-en-Anjou.

De Alexandre Ostrovski Mise en scène Denis Podalydès (de la Comédie-Française).

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Château du Plessis-Macé

Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire



By Alexandre Ostrovski Directed by Denis Podalydès (from the Comédie-Française)

De Alexander Ostrovsky Dirigida por Denis Podalydès (de la Comédie-Française)

Von Alexander Ostrovski Regie Denis Podalydès (von der Comédie-Française)

Mise à jour le 2023-04-25 par eSPRIT Pays de la Loire