Foire à tout Village, 28 mai 2023, Longueil.

Faites de bonnes affaires à Longueil à l’occasion du vide-greniers de l’association des parents de la Basse-Saâne !

Sur place Jeux gonflables, restauration :

Inscriptions pour les exposants les 6 et 13 mai de 9h à 12h à la mairie de Longueil !

5€ les 2 mètres.

2023-05-28 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:30:00. .

Village

Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie



Make good deals in Longueil on the occasion of the garage sale of the association of the parents of the Basse-Saâne!

Inflatable games, catering:

Registration for exhibitors on May 6th and 13th from 9am to 12pm at the town hall of Longueil!

5? per 2 meters

¡Haga buenos negocios en Longueil con motivo de la venta de garaje de la asociación de padres de la Basse-Saâne!

Juegos hinchables, catering:

¡Inscripción de expositores los días 6 y 13 de mayo de 9 a 12 h en el ayuntamiento de Longueil!

5? por 2 metros

Machen Sie gute Geschäfte in Longueil beim Flohmarkt der Elternvereinigung der Basse-Saâne!

Vor Ort Aufblasbare Spiele, Verpflegung :

Anmeldungen für Aussteller am 6. und 13. Mai von 9 bis 12 Uhr im Rathaus von Longueil!

5? pro 2 Meter

Mise à jour le 2023-03-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité