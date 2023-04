Découverte du Marais de Longueil, 27 mai 2023, Longueil.

Dans la cadre de la journée de la nature organisée par la communauté de communes Terroir de Caux, participez à la visite pour découvrir le marais de Longueil

9h30-11h30 : Au cœur du marais de Longueil, venez observer et compter les animaux et les plantes des marais ! Un moment dans la nature pour découvrir le fonctionnement des zones humides ! Animation proposée en partenariat avec le Syndicat de Bassins Versants Saâne, Vienne Scie.

Rendez-vous au marais de Longueil, Chemin de Monceau, Longueil.

Sur inscription (40 personnes)..

2023-05-27 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-27 11:30:00. .

Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie



Within the framework of the day of the nature organized by the community of communes Terroir de Caux, take part in the visit to discover the marsh of Longueil

9h30-11h30 : In the heart of the marsh of Longueil, come to observe and count the animals and the plants of the marshes ! A moment in the nature to discover the functioning of wetlands! Animation proposed in partnership with the Syndicat de Bassins Versants Saâne, Vienne Scie.

Meeting point at the marsh of Longueil, Chemin de Monceau, Longueil.

On registration (40 people).

En el marco del Día de la Naturaleza organizado por la comunidad de municipios Terroir de Caux, participe en una visita para descubrir la marisma de Longueil

9:30-11:30: En el corazón de la marisma de Longueil, ¡venga a observar y contar los animales y plantas de las marismas! Un momento en la naturaleza para descubrir el funcionamiento de los humedales Esta actividad se ofrece en colaboración con el Syndicat de Bassins Versants Saâne, Vienne Scie.

Punto de encuentro en la marisma de Longueil, Chemin de Monceau, Longueil.

Inscripción obligatoria (40 personas).

Nehmen Sie im Rahmen des von der Communauté de communes Terroir de Caux organisierten Tags der Natur an einer Tour teil, um den Sumpf von Longueil zu entdecken

9.30-11.30 Uhr: Im Herzen des Sumpfgebiets von Longueil können Sie Tiere und Pflanzen des Sumpfgebiets beobachten und zählen! Ein Moment in der Natur, um die Funktionsweise von Feuchtgebieten zu entdecken! Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Syndicat de Bassins Versants Saâne, Vienne Scie angeboten.

Treffpunkt: Marais de Longueil, Chemin de Monceau, Longueil.

Nach Anmeldung (40 Personen).

Mise à jour le 2023-03-31 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité