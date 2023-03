2ème exposition Auto-Moto-Mob Longueil-Sainte-Marie Longueil-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Longueil-Sainte-Marie

L'association BAIGNADE DU GRAND FERRE organise sa 2ème bourse expo AUTO-MOTO-MOB DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE.

Cette exposition sera consacrée aux voitures anciennes et sportives, motos anciennes et mobylette. Une bourse de ventes et d’échanges de pièces de mobylettes sera également organisée. Un espace sera consacré pour la présentation de modèles réduits.

Un concert gratuit des CAKE SHOES sera organisé l’après-midi

Réservation des stands sera gratuite dans la limite du nombre d’inscrits prévus par les organisateurs. Les exposants professionnels sont acceptés.

Restauration sur place.

Entrée visiteur payante 2€ Inscriptions ouvertes par mail à base.nautique.lsm@free.fr. Renseignement par téléphone au 0631083328 ou mail. base.nautique.lsm@free.fr auto moto mob

