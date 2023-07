PORTES OUVERTES Parc Animalier du MARAIS LONGUEIL SAINTE MARIE Longueil-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Longueil-Sainte-Marie

Oise PORTES OUVERTES Parc Animalier du MARAIS LONGUEIL SAINTE MARIE Longueil-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Longueil-Sainte-Marie. PORTES OUVERTES Parc Animalier du MARAIS 16 et 17 septembre LONGUEIL SAINTE MARIE Entrée libre Visite libre de notre parcours d’enclos et volieres regroupants des oiseaux et volailles de tous les continents. LONGUEIL SAINTE MARIE Chausée du marais LONGUEIL SAINTE MARIE Longueil-Sainte-Marie 60126 Oise Hauts-de-France 0631083328 https://www.facebook.com/parc.animalier.lsm Parc animalier créé en 2006 regroupant oiseaux et volailles d’ornements, lieu de tournage du film DONNE MOI DES AILES de NICOLAS VANIER Sortie n°9 AUTOROUTE A1 et gare SNCF a 150m Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

