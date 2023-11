MARCHÉ DE L’AVENT Longué-Jumelles, 25 novembre 2023, Longué-Jumelles.

Longué-Jumelles,Maine-et-Loire

Le Marché de l’Avent de Longué-Jumelles a ’honneur de lancer les fêtes de fin d’année dans le saumurois !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:00:00. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Longué-Jumelles Advent Market has the honour of launching the festive season in the Saumur region!

El Mercado de Adviento de Longué-Jumelles tiene el honor de inaugurar la temporada festiva en la región de Saumur

Der Adventsmarkt in Longué-Jumelles hat die Ehre, die Vorweihnachtszeit in der Region Saumur zu eröffnen!

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire