Visite guidée de Longué pour les Journées Nationales de l’Architecture Longué-Jumelles Longué-Jumelles, 14 octobre 2023, Longué-Jumelles.

Visite guidée de Longué pour les Journées Nationales de l’Architecture 14 et 15 octobre Longué-Jumelles Gratuit pour tout public. Réservation conseillée.

La commune de Longué concentre un des plus beaux patrimoines du XIXe siècle en Maine-et-Loire et offre un exemple particulièrement intéressant d’urbanisme de cette époque.

Une guide-conférencière vous propose, au départ du moulin Hydronef, de découvrir le patrimoine architectural du centre historique de Longué. Une balade dans l’architecture du Second Empire.

Longué-Jumelles avenue du moulin, Longué-Jumelles Longué-Jumelles 49160 Longué Maine-et-Loire Pays de la Loire 07-57-42-63-48 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/event/213298-visite-guidee-journees-nationales-de-larchitecture »}] https://billetterie-longuejumelles.mapado.com/event/213298-visite-guidee-journees-nationales-de-larchitecture Visite guidée de la ville de Longué Parking Grésillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

©Géraldine Texereau