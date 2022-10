Longtemps, je me suis levée tôt

2023-02-09 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-09 Dans une usine de production de sapins artificiels Made in France, un plan social est annoncé. Il entraîne la délocalisation à Yiwu, en Chine, et la fermeture de l’entreprise. Les ouvrières se lancent alors dans une occupation illégale de l’usine. Un combat acharné afin de préserver leur outil de travail. Tout bascule lorsque qu’une ouvrière, dans un acte symbolique de révolte, commet l’irréparable.

Claire Barrabès, autrice et metteuse en scène, nous plonge dans la fièvre des combats et des solidarités du monde ouvrier. Inspirée des Jeannette de la biscuiterie de Mondeville et des ouvrières de la fabrique Moulinex, la pièce questionne la grande histoire des luttes ouvrières au féminin.

Dans le cadre du festival « A partir du réel »

Crédits photos : Dr La Renaissance

