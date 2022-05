Conférence Les refuges LPO au jardin par Agnès Grège Salle des fêtes de la Mairie Monceaux au Perche, 13 mars 2020 20:30, Longny les Villages.

Conférence sur la protection de la biodiversité dans son jardin

Agnès Grège, coordinatrice refuges et salariée de la LPO Normandie, ornithologue du groupe LPO de Rouen, fera une conférence sur les refuges LPO au jardin pour les particuliers, et dans leurs espaces privés ou publics pour les entreprises ou les communes. Elle décrira le processus de mise en place et de suivi de ces refuges, ainsi que les actions à promouvoir. La démarche des refuges, qui existe depuis 1921 à la LPO, a pour but de mieux connaître et protéger la biodiversité locale en adoptant une gestion écologique. Elle permet aussi de faire de son jardin ou de son espace collectif un lieu esthétique de détente et de bien-être au contact de la nature.

