Annulation du Film-débat Paysans de nature par Frédéric Signoret et Frédéric Malvaud Salle des fêtes de la mairie Longny au Perche, 26 mars 2020 20:30, Longny les Villages. Jeudi 26 mars 2020, 20h30 Sur place Entrée libre. Accès handicapés. christine-lamy@wanadoo.fr Préservation de la biodiversité sur les terres paysanes, actions et projets. Pour cause de confinement, le débat est annulé. Après un court documentaire sur la ferme des Cochets (Vendée), Frédéric Signoret, président de la LPO Vendée, présentera le réseau Paysans de nature de la LPO Pays de la Loire, ses réalisations sur le plan de l’installation de jeunes agriculteurs bio, de la coexistence pacifique entre agriculture et faune sauvage, de sa préservation par des paysans passionnés de nature. Il animera ensuite un débat avec Frédéric Malvaud, administrateur de la LPO France sur le rôle fondamental des paysans dans la préservation de la biodiversité, des sols et des ecosystèmes qui lui sont favorables. Salle des fêtes de la mairie Longny au Perche Longny au ¨Perche 61290 61290 Longny les Villages Longny-au-Perche Orne jeudi 26 mars 2020 – 20h30 à 22h30

