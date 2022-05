Annulation de la Conférence La photographie Nature par Franck Royer Salle des fêtes de la mairie Longny au Perche Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Annulation de la Conférence La photographie Nature par Franck Royer Salle des fêtes de la mairie Longny au Perche, 27 mars 2020 20:30, Longny les Villages. Vendredi 27 mars 2020, 20h30 Sur place Entrée libre. Accès handicapés. christine-lamy@wanadoo.fr Comment pratiquer la photo Nature. Annulation de la conférence pour cause de confinement. Franck Royer, photographe amateur et président du Photo club du Pays d’Essay fera une conférence sur la photographie Nature. A partir de ses photos personnelles il nous présentera sa manière de pratiquer la photo N ature Il présentera également Le Photo Club du Pays d’Essay, présent pour la saison 2019 /2020 dans quatre compétitions nationales dont la C oupe de France Nature papier. Il pourra également échanger et donner quelques conseils sur le choix du matériel selon son expérience. Salle des fêtes de la mairie Longny au Perche Longny au ¨Perche 61290 61290 Longny les Villages Longny-au-Perche Orne vendredi 27 mars 2020 – 20h30 à 22h00

