ALYSCE Longny les Villages, 22 mars 2024, Longny les Villages.

Longny les Villages Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Je suis Alysce. Je chante comme je vous regarde, dans les yeux. Amoureuse de ma guitare, je ne l’ai jamais quittée. Les doigts dans la prise, les jacks dans l’ampli, les crayons dans les mots, j’aimerais vous parler de la nuit, de douceur et de liberté. Et de ce que je préfère : chanter sur scène devant vous. Je voudrais chanter comme Barbara si elle avait aimé Jeff Buckley.

Alice Ducoin commence la guitare dès l’enfance, Cité Curial à Paris où elle grandit, avec son père guitariste de jazz. Elle fréquente l’école du conservatoire régional de Paris, se passionne pour Jeff Buckley, Barbara ou Léo Ferré. Elle écrit ses premières chansons, passe ses prix, joue Bach, Villa Lobos, écoute Sarah Vaughan et du blues. Diplômée en guitare au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt et en musicologie à la Sorbonne, elle est récompensée dans plusieurs concours de guitare. En 2017, elle sort un premier EP « Désir de Révolte », hommage aux adolescents qui se rebellent, et deviennent des vieux pas tout à fait sages. En 2022, Alice sort un premier album en forme de coming-out, « Je veux savoir ». Désireuse de transformer son héritage classique et de créer librement, elle choisit comme partenaire David Lewis pour co-réaliser ce projet. Fondateur de Paris combo, musicien classique et jazzman, travaillant aussi dans la chanson et la pop..

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



