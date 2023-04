Marché de Noël MOULICENT, 10 décembre 2023, Longny les Villages.

Le Comité des fêtes de Moulicent vous propose son marché de Noël avec vente de produits locaux et de décorations de Noël créées par les membres du Comité des fêtes.

Boissons, crêpes, frites et gâteaux..

2023-12-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-10 17:00:00. .

MOULICENT Salle des fêtes

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



The Moulicent Festival Committee proposes you its Christmas market with sale of local products and Christmas decorations created by the members of the Festival Committee.

Drinks, pancakes, French fries and cakes.

El Comité des fêtes de Moulicent te propone su mercado navideño con venta de productos locales y adornos navideños creados por los miembros del Comité des fêtes.

Bebidas, tortitas, patatas fritas y pasteles.

Das Festkomitee von Moulicent bietet Ihnen seinen Weihnachtsmarkt mit dem Verkauf von lokalen Produkten und Weihnachtsdekorationen, die von den Mitgliedern des Festkomitees kreiert wurden.

Getränke, Crêpes, Pommes frites und Kuchen.

