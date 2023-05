Concert Les Voix de la Jambée Chapelle Notre Dame de Pitié, 17 juin 2023, Longny les Villages.

Les Voix de la Jambée vous proposent un concert Renaissance et chansons des 17ème et 18ème siècles.

2023-06-17 à 16:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Chapelle Notre Dame de Pitié LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Les Voix de la Jambée offer you a Renaissance concert and songs from the 17th and 18th centuries

Les Voix de la Jambée le ofrecen un concierto renacentista y canciones de los siglos XVII y XVIII

Les Voix de la Jambée bieten Ihnen ein Renaissance-Konzert mit Liedern aus dem 17. und 18

