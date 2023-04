Portes ouvertes de la Ferme du Coudray LA LANDE SUR EURE, 3 juin 2023, Longny les Villages.

La Ferme du Coudray fabrique des glaces et sorbets de façon artisanale (sans colorants, avec conservateurs naturels) et ces portes ouvertes seront l’occasion de visiter le laboratoire et de déguster des sorbets.

Repas convivial sur place, sur réservation avant le 27 mai. Tarif : 20€ entrée, plat, dessert, boissons non comprises.

Vente de glaces, sorbets, beurre, crème, lait pasteurisé, colis de viande bovine (Salers), d’agneau et de porc..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:00:00. .

LA LANDE SUR EURE Le Coudray

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



The Ferme du Coudray makes ice creams and sorbets in an artisanal way (without coloring agents, with natural preservatives) and these open doors will be the occasion to visit the laboratory and to taste sorbets.

A convivial meal will be served on site, with reservations before May 27. Price: 20? starter, main course, dessert, drinks not included.

Sale of ice creams, sorbets, butter, cream, pasteurized milk, packages of beef (Salers), lamb and pork.

La Ferme du Coudray elabora helados y sorbetes de forma artesanal (sin colorantes, con conservantes naturales) y estas puertas abiertas serán la ocasión de visitar el laboratorio y degustar sorbetes.

Se servirá una comida de convivencia in situ, previa reserva antes del 27 de mayo. Precio: 20? entrante, plato principal, postre, bebidas no incluidas.

Venta de helados, sorbetes, mantequilla, nata, leche pasteurizada, carne de buey (Salers), cordero y cerdo.

La Ferme du Coudray stellt Eis und Sorbets auf handwerkliche Weise her (ohne Farbstoffe, mit natürlichen Konservierungsstoffen). Bei diesem Tag der offenen Tür haben Sie die Gelegenheit, das Labor zu besichtigen und Sorbets zu probieren.

Geselliges Essen vor Ort, Reservierung bis zum 27. Mai erforderlich. Preis: 20? Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Getränke nicht inbegriffen.

Verkauf von Eis, Sorbets, Butter, Sahne, pasteurisierter Milch, Rindfleischpaketen (Salers), Lamm- und Schweinefleisch.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme