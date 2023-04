Le Circus brocante 10 Le Pied Pourri, 7 mai 2023, Longny les Villages.

Organisé par l’APE de Neuilly sur Eure, cette brocante vous proposera des animations tourte la journée (jeux gonflables, manèges et stands forains, concours de pétanque). Repas dansant le soir suivi d’un feu d’artifices, sur réservation..

2023-05-07

10 Le Pied Pourri NEUILLY SUR EURE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Organized by the APE of Neuilly sur Eure, this flea market will offer you animations all day long (inflatable games, fairground rides and stands, petanque contest). Dinner and dance in the evening followed by a fireworks display, on reservation.

Organizado por la APE de Neuilly sur Eure, este mercadillo le ofrecerá entretenimiento durante todo el día (juegos hinchables, atracciones y puestos de feria, concurso de petanca). Por la noche, cena y baile seguidos de un espectáculo de fuegos artificiales, previa reserva.

Dieser Flohmarkt wird von der EV von Neuilly sur Eure organisiert und bietet den ganzen Tag über Animationen (aufblasbare Spiele, Karussells und Schaustellerbuden, Boule-Wettbewerb). Am Abend gibt es ein Tanzessen mit anschließendem Feuerwerk (Reservierung erforderlich).

