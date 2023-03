Expositions/Salons Les Métiers d’Art à Longny-les-Villages Longny-les-Villages, 1 avril 2023, Longny les Villages.

Expositions/Salons Les Métiers d’Art à Longny-les-Villages 1 et 2 avril Longny-les-Villages

– Rencontre des Métiers d’Art à Longny-les-Villages – Petite cité de Caractère –

Venez découvrir des Métiers » Passion «

En ce week-end de fête, réservés aux professionnels des métiers d’art sur

le thème: » Sublimer le quotidien »

Les artisans d’art s’exprimeront dans des activités différentes :

Céramique, Tailleur de pierre, sculpeur, broderie d’art, mozaique, Art du vitrail, Photographe collodion, plasticienne etc..;

Ils se feront un plaisir d’échanger, de partager leur savoir-faire, leur passion dans la création de leur métier aux habitants, et visiteurs.

Les artisans évoqueront la valorisation de leur métier dans la création et pourquoi pas susciter des vocations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Expositions Artisans d’art Longny-au Perche

©Danièle Lalaounis