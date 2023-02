Aquarelles Animalières Longny-les-Villages Longny les Villages Catégories d’Évènement: Longny les Villages

Aquarelles Animalières Longny-les-Villages, 1 avril 2023, Longny les Villages. Aquarelles Animalières 1 et 2 avril Longny-les-Villages Présentation d’aquarelles animalières Longny-les-Villages 1, place de Longny-au-Perche 61290 Orne Normandie Longny-au-Perche Longny les Villages 61290 Orne Normandie Artiste peintre professionnelle depuis plus de 15 ans, je me suis spécialisée dans l’art animalier. Je travaille à l’acrylique sur toile et à l’aquarelle. Je présenterai mon travail d’aquarelliste animalière, avec explications de mon activité et démonstrations d’aquarelles. Je vous présenterai également des aquarelles d’animaux domestiques, chiens, chats, chevaux et d’animaux sauvages, principalement de la région du Perche : lièvre, renard, pic vert, pic épeiche, mésanges, rouges gorges, sitelle Torchepot…

Venez découvrir mon travail au sein d’une Petite Cité de Caractère!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 © Aquarelle Lièvre / Lauly Créations

