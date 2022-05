Voyage au Spitzberg par Sylvie Dezailles Longny au Perche 61290, 27 septembre 2019 20:30, Longny-les-Villages.

Vendredi 27 septembre 2019, 20h30 Sur place Entrée libre. 0641391730

Voyage ornithologique sur une île en Norvège. Diaporama et film.

Les conférences ornithologiques du Perche LPO Normandie groupe local Perche.

Venez voyager jusqu’au Spitzberg en Norvège avec Sylvie Dezailles, ornithologue de la LPO Normandie, le vendredi 27 septembre à 20h 30. Lors d’un voyage en juillet 2014 le long des côtes de cette île sauvage et préservée, un groupe de la LPO Normandie a pu admirer les différentes espèces d’oiseaux, compagnons de ce grand ours blanc : macareux, mouette blanche, phalaropes à bec large, bécasseau violet, oies à bec court, colonies de mergules, guillemots, sternes arctiques, et d’autres …

Après un diaporama sur l’île, vous pourrez voir le film de Jean-Luc Herelle (52 mn) sur faune, flore, paysages et géologie du Spitzberg et sur la vie du groupe. Bande son enregistrée sur place et commentaires off par Sylvie Dezailles

Mairie salle des fêtes Longny au Perche

