Les migrations des oiseaux conférence LPO Normandie groupe Perche Longny au Perche 61290, 25 octobre 2019 20:30, Longny-les-Villages.

Vendredi 25 octobre 2019, 20h30 Sur place Entrée libre. Accès handicapés par ascenceur. 0641391730

Conférence LPO David Lechat et Michel Guillet : Les migrations des oiseaux

Les conférences ornithologiques du Perche.

LPO Normandie groupe Perche.

David Lechat et Michel Guillet, ornithologues de la LPO Sarthe, viendront nous parler des migrations des oiseaux, un phénomène complexe qui les mène parfois à des milliers de kilomètres. Chaque espèce a des trajets et des comportements spécifiques en migration et leurs habitudes risquent d’être impactées par le réchauffement climatique. Vous pourrez leur poser des questions sur l’intelligence et l’adaptabilité des oiseaux en migration et sur ce qu’il est possible de faire pour garantir leur avenir et les espaces dont ils dépendent.

Longny au Perche 61290 Mairie salle des fêtes Longny au Perche 61290 61290 Longny-les-Villages Monceaux-au-Perche Orne

vendredi 25 octobre 2019 – 20h30 à 23h00