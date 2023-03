MARION COUSINEAU EN CONCERT A LONGNY LES VILLAGES LE 31 MARS DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DE LA CHANSON Longny au Perche 61290, 31 mars 2023 20:30, Longny-les-Villages.

MARION COUSINEAU

Chanson/Poésie/Slam – France/Quebec

En concert

le 31 mars 20H30 à LONGNY AU PERCHE

au FESTIVAL PRINTEMPS DE LA CHANSON

Docteur en Neurosciences, autrice compositrice interprète . De l’ENS Paris à l’Ecole Nationale de La Chanson de Granby au Québec, la franco-québécoise Marion Cousineau, tête chercheuse, promène ses chansons des deux côtés de l’Atlantique depuis 2018.

Elle cultive au travers de ses voyages une envie de dire et de donner, une capacité d’écoute et de présence qui font de ses concerts des moments qui nous habitent encore longtemps après que le rideau soit tombé.

Son univers lui ressemble, fait de personnages étonnants, de moments fugaces finement esquissés avec respect et humanité. Seule en scène, à la basse ou au piano, oscillant entre poésie douce et slams captivants, elle offre une énergie régénérante, une performance inédite dont on se souvient.

Son ouvel album « Nuances » (Productions de l’Onde) réalisé par Yves Desrosiers (Lhasa, Richard Desjardins) est sorti en avril 2022. Depuis elle enchaine les dates de concert au Quebec et en France avec en point d’orgue sa sélection au festival Chanson off d’Avignon 2023 où elle se produira pour une série au Théâtre de l’Arrache Coeur.

Longny au Perche 61290 Mairie salle des fêtes Longny au Perche 61290 Monceaux-au-Perche Longny-les-Villages 61290 Orne

