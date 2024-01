Halloween avec les Ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages, dimanche 3 novembre 2024.

Halloween avec les Ânes des Hauts du Perche MARCHAINVILLE Longny les Villages Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-03 13:30:00

fin : 2024-11-03

En compagnie des ânes, venez découvrir l’histoire du petit Nicolas. Oh la la ! Mais qui a volé ses citrouilles ? Comment les retrouver ? A partir de 5 ans.

Rencontre avec les ânes, pansage, câlins, installation du bât puis balade avec Pistache et Vendredi à la recherche des ingrédients de la sorcière. Contes, distribution de bonbons, gâteaux, barbe à papa, pop-corn…

Les déguisements sont les bienvenus.

MARCHAINVILLE La Béchardière

Longny les Villages 61290 Orne Normandie lesanes.duperche@gmail.com



L’événement Halloween avec les Ânes des Hauts du Perche Longny les Villages a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche