Chemin des Ateliers du Perche – Isabelle Petit LONGNY AU PERCHE Longny les Villages, vendredi 26 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26 18:00:00

Pour la 4ème édition, 37 artistes, dont 11 nouveaux venus, ouvrent leurs ateliers au public, tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches.

n°30 Isabelle Petit, peintre, vous présentera ses aquarelles animalières : « la peinture pour la liberté du geste, le plaisir de se connecter à son imaginaire. L’aquarelle animalière pour le dessin, la précision, la délicatesse des couleurs. »

LONGNY AU PERCHE 18 rue Aristide Briand

Longny les Villages 61290 Orne Normandie isabelle.petit96@orange.fr



