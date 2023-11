Braderie Matfer LONGNY AU PERCHE Longny les Villages, 1 décembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Braderie du magasin d’usine Matfer (poêles, casseroles, vaisselle, moules à gâteaux, ustensiles, verrerie).

Présence de Perche Gastronomie..

2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

LONGNY AU PERCHE ZI Les Réhardières

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Sale of the Matfer factory store (frying pans, saucepans, dishes, cake moulds, utensils, glassware)

Presence of Perche Gastronomie.

Venta de la tienda de la fábrica Matfer (sartenes, cacerolas, vajilla, moldes para pasteles, utensilios, cristalería)

Presencia de Perche Gastronomie.

Ausverkauf des Matfer-Fabrikverkaufs (Pfannen, Töpfe, Geschirr, Kuchenformen, Küchenutensilien, Glaswaren)

Anwesenheit von Perche Gastronomie.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Touisme des Hauts du Perche