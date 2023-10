80ème Chapitre de la Confrérie des Fins Gourmets LONGNY AU PERCHE Longny les Villages, 22 octobre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

La Confrérie des Fins Gourmets vous convie à un son 80ème Chapitre traditionnel, avec un défilé des confréries dans le bourg de 10h à 11h30 suivi d’un banquet gastronomique dansant à partir de 13h30, animé par l’orchestre Horizon..

MENU : cocktail de la Confrérie et ses amuses bouche. Terrine de foie gras marbré aux figues avec brioche tiède et son verre de bergerac moelleux, Tripes en cocotte, Sorbet pomme verte au calvados, Fondant de veau aux champignons royaux, crème de sauge et sa garniture. Salade de saison à l’estragon et sa marmite de camembert chaud au cumin. Velours chocolat noir fourré crème brulée, crème au Grand Marnier. Café et sa bouchée au chocolat.

Possibilité d’intronisation..

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 . .

LONGNY AU PERCHE Place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



The Confrérie des Fins Gourmets invites you to its traditional 80th Chapter, with a parade of the brotherhoods through the town from 10 to 11:30 a.m., followed by a gastronomic banquet and dance from 1:30 p.m., entertained by the Horizon orchestra.

MENU: Confrérie cocktail and appetizers. Foie gras terrine marbled with figs, warm brioche and a glass of soft bergerac, Tripes en cocotte, Green apple and calvados sorbet, Veal fondant with royal mushrooms, sage cream and garnish. Seasonal salad with tarragon and hot camembert marmite with cumin. Dark chocolate velvet with crème brulée filling and Grand Marnier cream. Coffee and chocolate bouchée.

Possibility of induction.

La Confrérie des Fins Gourmets (Cofradía de los Finos Gourmets) le invita a su 80º Capítulo tradicional, con un desfile de las cofradías por la ciudad de 10.00 a 11.30 h, seguido de un banquete gastronómico y baile a partir de las 13.30 h, animado por la orquesta Horizon…

MENÚ: Cóctel de la Cofradía y aperitivos. Terrina de foie gras marmolada con higos, brioche caliente y copa de bergerac suave, Tripas en cocotte, Sorbete de manzana verde y calvados, Fondant de ternera con setas reales, crema de salvia y guarnición. Ensalada de temporada con estragón y Camembert caliente con comino. Terciopelo de chocolate negro con relleno de crème brulée y crema de Grand Marnier. Bouchée de café y chocolate.

Posibilidad de inducción.

Die Confrérie des Fins Gourmets lädt Sie zu ihrem 80. traditionellen Kapitel ein, mit einem Umzug der Bruderschaften durch den Ort von 10 bis 11.30 Uhr, gefolgt von einem gastronomischen Tanzbankett ab 13.30 Uhr, das vom Orchester Horizon… musikalisch umrahmt wird.

MENÜ: Cocktail der Bruderschaft und Amuse bouche. Gänseleberterrine mit Feigenmarmor, lauwarmem Brioche und einem Glas weichen Bergerac, Kutteln im Topf, Sorbet aus grünem Apfel und Calvados, Kalbsfondant mit königlichen Pilzen, Salbeicreme und Beilage. Saisonaler Salat mit Estragon und warmem Camembert mit Kümmel. Zartbitterschokoladensamt mit Crème-Brulée-Füllung und Grand-Marnier-Creme. Kaffee und ein Schokoladenbissen.

Möglichkeit der Inthronisation.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme