Les Vaillants, guinguette dans le Perche LONGNY AU PERCHE, 10 juin 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Le temps d’un soirée, les Vaillants s’installent dans le Perche à Longny les Villages. Connu pour ses paysages pittoresques, son patrimoine culturel, ses produits du terroir, mais surtout ses habitants qui ne sont pas les derniers à faire la fête ! Au programme, accordéon, chanson française par les musiciens de « Coin de Rue », festoiement et spectacle inédit et tombola..

2023-06-10 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

LONGNY AU PERCHE Le Clos des Cheminées

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



For one evening, the Vaillants settle in the Perche in Longny les Villages. Known for its picturesque landscapes, its cultural heritage, its local products, but especially its inhabitants who are not the last to celebrate! On the program, accordion, French song by the musicians of « Coin de Rue », feast and original show and tombola.

Por una noche, los Vaillants se instalan en la región de Perche, en Longny les Villages. Conocida por sus paisajes pintorescos, su patrimonio cultural, sus productos locales, pero sobre todo por sus habitantes, ¡que no son los últimos en festejar! En el programa, acordeón, canciones francesas a cargo de los músicos de « Coin de Rue », una fiesta y un nuevo espectáculo y una tómbola.

Für einen Abend lassen sich die Vaillants in der Region Perche in Longny les Villages nieder. Bekannt für seine malerischen Landschaften, sein kulturelles Erbe, seine regionalen Produkte, aber vor allem für seine Einwohner, die nicht die Letzten sind, die feiern! Auf dem Programm stehen Akkordeonmusik, französisches Chanson von den Musikern von « Coin de Rue », Festlichkeiten und eine noch nie dagewesene Show sowie eine Tombola.

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme