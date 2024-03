Longny au Perche durant la guerre de 100 ans LONGNY AU PERCHE Longny les Villages, samedi 14 septembre 2024.

Longny au Perche durant la guerre de 100 ans LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

La guerre de cent ans a été une période cruelle et mouvementée pour le Perche en général et Longny en particulier ; avec son lot de massacres de populations et de destructions d’églises et de châteaux . Les chroniques de l’époque de Charles VII nous permettent de restituer les évènements qui se sont déroulés à Longny même dont le château constituait à l’époque une des places majeures du Perche . Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, évoquera tour à tour la conquête du Château de Longny par les anglais et les circonstances rocambolesques de sa libération durant un épisode resté fameux de la fin de la guerre de cent ans .

Participation libre

La guerre de cent ans a été une période cruelle et mouvementée pour le Perche en général et Longny en particulier ; avec son lot de massacres de populations et de destructions d’églises et de châteaux . Les chroniques de l’époque de Charles VII nous permettent de restituer les évènements qui se sont déroulés à Longny même dont le château constituait à l’époque une des places majeures du Perche . Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, évoquera tour à tour la conquête du Château de Longny par les anglais et les circonstances rocambolesques de sa libération durant un épisode resté fameux de la fin de la guerre de cent ans .

Participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 14:30:00

fin : 2024-09-14

LONGNY AU PERCHE 1 Place de l’Hôtel de ville

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

L’événement Longny au Perche durant la guerre de 100 ans Longny les Villages a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche