Longlife, Andréa Spartà frac île-de-france, le plateau Paris, samedi 16 mars 2024.

Longlife, Andréa Spartà Exposition Project Room 16 mars – 21 avril frac île-de-france, le plateau Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-21T14:00:00+02:00 – 2024-04-21T19:00:00+02:00

Vernissage le 16.03, 16h-19h

La Project Room est le nouvel espace prospectif et expérimental du Frac qui prend place dans la dernière salle du Plateau. Elle offre la possibilité de restituer des projets de recherches, de diplômes, de bourses ou de résidences, pour les artistes français ou étrangers, habitant l’Île-de-France de préférence. Cette programmation réactive et flexible se construit également en dialogue avec les structures essentielles soutenant la création, particulièrement la jeune création, mais aussi les écoles d’art et les universités franciliennes ou internationales.

Andréa Spartà est né en 1996. Il vit et travaille à Paris.

Les installations discrètes d’Andréa Sparta réunissent des objets que chacun peut reconnaître et dont la noblesse se soustrait habituellement à notre regard. Le choix des éléments s’établit de manière non hiérarchique, soigneuse et attentive dans une relation à la domesticité. Des multiprises, des détecteurs de fumée, des chaises de jardin, une lampe anti-moustique, des barquettes de framboises importées. Andréa Sparta cite ainsi volontiers l’artiste Agnes Martin. « Le tortillement d’un ver de terre a autant d’importance que l’assassinat d’un président ».

De même l’intérêt pour le flétrissement des matières vivantes (herbes, fruits, légumes) est un autre aspect de ce travail sur l’inframince en regard de matériaux plus stables. Par les menus déplacements qu’il réalise dans ses environnements, Andréa Sparta suggère la fragilité et l’instabilité. Une forme d’intimité favorise une mélancolie contemplative. Percevoir les choses telles qu’elles sont, c’est aussi se percevoir soi-même tel qu’on est.

Commissaire : Maëlle Dault

Visite artiste-commissaire le 31.03, 16h

Atelier Project Room, de 6 à 12 ans, 20.04.24, 14h30-16h

frac île-de-france, le plateau 22 rue des Alouettes, 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fraciledefrance.com/andrea-sparta/ »}]

installation art contemporain

Andréa Spartà, sans titre (Mek Pol Controllo IV), Vue de l’exposition personnelle Weather Report à la Fondazione Pistoletto, Biella, Italie, 2022 © Photo : Juliette Alhmah