LONGLAV RUN Place du 24 juillet 1897 Longlaville, dimanche 19 mai 2024.

LONGLAV RUN Place du 24 juillet 1897 Longlaville Meurthe-et-Moselle

Dimanche

8h30 marche « ville propre ».

9h marche 10 km.

9h45 marche gourmande, parcours des fresques.

10h trail de 18 km.

11h trail de 5 km et trail de 10 km.

11h30 course gratuite pour enfants.

Restauration sur place, buvette, consigne et garderie.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Place du 24 juillet 1897 Parc Jacques Duclos

Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est longlavrun@gmail.com

L’événement LONGLAV RUN Longlaville a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU GRAND LONGWY