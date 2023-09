Fête de la Science Halle Mandela Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Samedi 7 octobre Fête de la Science Halle Mandela de 14h à 18h entrée libre Dans le cadre de la manifestation nationale « La Fête de la Science », la médiathèque de Longjumeau vous propose une immersion dans divers domaines scientifiques : – Exposition « Missions Insectes » : prêtée par la médiathèque départementale de l'Essonne. Portraits de 8 insectes emblématiques et de leurs importances dans l'écosystème – Animation « Plongez dans un monde virtuel ! » : prêté par la médiathèque départementale de l'Essonne. Casques de réalité virtuelle permettant une immersion et une navigation dans des univers virtuels (vidéos 360° : plongée sous-marine, montagnes russes, saut à skis, invasion de Los Angeles par des aliens, etc…) – Animation « Table numérique XXL » : prêtée par la médiathèque départementale de l'Essonne. Tablette numérique 32 pouces proposant des jeux. – Animation « FootRobot »: créé par l'Atelier robotique de la médiathèque de Longjumeau. Votre équipe ? 2 petits robots. Votre but ? Marquer un but à l'équipe adverse. – « Atelier Robotique » : présentation des activités robotique de la médiathèque de Longjumeau : création d'un Robot à taille humaine, bateau numérique, imprimantes 3D, etc… – Animation Jeux : jeux de société et ateliers en rapport avec la science

