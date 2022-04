LONGING – fils tissés, récits croisés Institut suédois, 13 mai 2022, Paris.

Du vendredi 13 mai 2022 au dimanche 14 août 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

. gratuit

Cela fait bien longtemps que l’on raconte des histoires par le tissage. Depuis des millénaires, les tapisseries ont été employées pour des buts spirituels et religieux, pour relater les événements importants de la société ou encore en guise de propagande ou de protestation.

Les six artistes de l’exposition LONGING – fils tissés, récits croisés viennent des quatre coins du monde. À travers leurs tissages, ils évoquent leur histoire et interrogent les notions d’origine, d’héritage, d’appartenance, de la famille, de la spiritualité et de l’existence. Le sentiment de vide partagé ces derniers temps par une grande part de l’humanité, les a rassemblés autour d’un thème commun, longing en anglais – à savoir, ici, le désir de se trouver ou de se retrouver, la nostalgie du passé, le regret des êtres disparus ou des rêves inaccomplis.

L’artiste américaine Julia Bland, le peintre anglo-thaïlandais Mark Corfield-Moore, l’artiste plasticienne suédoise Kristina Müntzing, l’artiste tisserande suédoise Emelie Röndahl, l’artiste textile suédo-chilienne Mariana Silva Varela et l’artiste tisserand français Côme Touvay ont tous des formations et des approches différentes dans leur pratique artistique. Ce qui les lie est l’entrecroisement des fils, la trame et la chaîne donnant vie à des histoires à la fois personnelles et universelles.

L’exposition présente une trentaine d’œuvres tissées qui forment un véritable parcours entre intérieur, cour et jardin de l’Hôtel de Marle. La sélection d’œuvres comprend également des vidéos d’artistes. Plusieurs pièces ont été réalisées spécifiquement pour l’occasion et sont donc montrées pour la première fois.

Curatrice du projet : la Suédo-Zimbabwéenne Marcia Harvey Isaksson, fondatrice et directrice de Fiberspace, une galerie dédiée à l’art textile à Stockholm.

En collaboration avec le Swedish Crafts Centre (Konsthantverkscentrum) et en partenariat avec Révélations, Biennale Internationale Métiers d’Art et Création.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Contact : https://paris.si.se/agenda/expo-longing-fils-tisses-recits-croises/

Emelie Röndahl, Photo Sebastian Waldenby Emelie Röndahl, Photo Sebastian Waldenby