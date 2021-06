Paris champs de mars Paris Longines Paris Eiffel Jumping champs de mars Paris Catégorie d’évènement: Paris

La 7e édition du Longines Global Champions Tour – Longines Paris Eiffel Jumping aura lieu du 23 au 27 juin 2021 sur le Champ de Mars. Et pendant 2 jours, 80 chevaux sillonneront le département de la Seine et Marne et Paris pour la Route Eiffel 2021, les 26 et 27 juin. Pour cavaliers émérites, passionnés ou débutants, cet événement proposeraun circuit nature avec 25 kilomètres dans la forêt de Fontainebleau avant de rejoindre le centre de Paris.

Tarifs et réservation sur le site Internet de l’événement

dans le cadre de l’opération mon été ma région champs de mars 2 Allée Adrienne Lecouvreur, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T00:00:00 2021-06-23T23:59:00;2021-06-24T00:00:00 2021-06-24T23:59:00;2021-06-25T00:00:00 2021-06-25T23:59:00;2021-06-26T00:00:00 2021-06-26T23:59:00;2021-06-27T00:00:00 2021-06-27T23:59:00

