Longines Paris Eiffel Jumping 2024 Plaine de Jeux de Bagatelle Paris, vendredi 21 juin 2024.

Du vendredi 21 juin 2024 au dimanche 23 juin 2024 :

.Tout public. payant

La 10ème édition du Longines Global Champion Tour – Longines Paris Eiffel Jumping se tiendra du 21 au 23 juin sur la plaine de jeux de Bagatelle.

« Un lieu exceptionnel pour une édition exceptionnelle »

Du 21 au 23 juin 2024, le LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR-LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING fêtera sa 10ème édition sur la plaine de jeux de Bagatelle, dans le 16ème arrondissement de Paris.

Ce cadre exceptionnel confèrera à l’édition anniversaire une saveur particulière. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde entier s’affronteront dans un écrin de verdure convivial et champêtre, sur une piste agrandie et tout confort.

3 JOURS DE COMPETITION SPECTACULAIRES AVEC LES MEILLEURS ATHLETES ET CHEVAUX DU MONDE

Au fil des ans, le LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR- LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING a su s’imposer comme le rendez-vous du calendrier équestre parisien : urbain, sportif,

glamour, culturel, gastronomique et éco-responsable.

Pour ses dix ans, la prestigieuse étape du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR et de la GCL sera l’occasion de revenir sur les moments forts et les personnalités emblématiques qui ont marqué les années précédentes : Henrik von Eckermann, numéro 1 mondial, Ben Maher ou Pénélope Leprévost, champions olympiques, etc.

Le LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR-LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING prévoit d’accueillir cette année 30.000 visiteurs, 250 chevaux et cavaliers de 22 nationalités différentes. Les champions olympiques y concourront avant leur participation aux Jeux, dont la cérémonie d’ouverture aura lieu un mois après.

3 dates sont à retenir et de nombreux temps forts :

Vendredi 21 juin : La GCL 2 compétitions à 1m55 et 1m60 suivie d’un spectacle unique ;

Samedi 22 juin : Le Longines Global Champions Tour Grand Prix et son spectacle ;

Dimanche 23 juin : La journée des finales avec le Eiffel Challenge qui clôturera l’événement en apothéose.

Cette édition exceptionnelle promet de nombreuses surprises !

Plaine de Jeux de Bagatelle 149 Allée du Bord de l’Eau 75016 Paris

Contact : https://www.pariseiffeljumping.com contact@pariseiffeljumping.com https://www.facebook.com/LonginesParisEiffelJumping https://www.facebook.com/LonginesParisEiffelJumping https://www.pariseiffeljumping.com/billetterie

Sarah Bedu Longines Paris Eiffel Jumping