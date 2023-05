Longines Paris Eiffel Jumping 2023 Longines Paris Eiffel Jumping, 23 juin 2023, Paris.

Du vendredi 23 juin 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

.Tout public. payant

Le cheval est de retour au cœur de Paris pour célébrer le sport, la culture et l’art de vivre à la française, du 23 au 25 juin. Que Faire à Paris est heureux de vous faire gagner 2×2 places pour la Longines Paris Eiffel Jumping !

Découvrez dans un cadre exceptionnel, au pied de la tour Eiffel, la 9e édition du Longines Paris Eiffel Jumping 2023.

Une nouvelle édition au plus près de la Dame de Fer pour la pépite parisienne du prestigieux circuit du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR et de la GCL qui accueille les meilleurs cavaliers et chevaux du monde autour d’épreuves CSI 5* et 1* pour un spectacle d’envergure internationale aux valeurs fortes : l’élégance, l’audace et l’excellence.

Le LGCT-LPEJ est bien plus qu’un simple événement sportif. C’est une véritable fête de l’équitation et de la culture équestre, qui attire chaque année des milliers de passionnés et de curieux venus du monde entier. Au-delà des compétitions, les visiteurs peuvent découvrir de nombreux stands et activités, tels que des shows équestres, des initiations pour les enfants, ainsi que des espaces dédiés à la gastronomie et à l’art de vivre à la française.

Que vous soyez cavalier professionnel, amateur passionné ou simple spectateur curieux, le LGCT-LPEJ, venez vivre une expérience unique au cœur de Paris, dans un cadre prestigieux et une ambiance conviviale et festive.

Gratuit et accessible à tous, le village propose des stands lifestyle et équestre, de la restauration, des animations pour les enfants, un espace bien-être du cheval et une carrière d’entrainement.

Longines Paris Eiffel Jumping Place Jacques Rueff, Champ de Mars. 75007 Paris

Contact : https://www.pariseiffeljumping.com contact@pariseiffeljumping.com https://www.facebook.com/LonginesParisEiffelJumping https://www.facebook.com/LonginesParisEiffelJumping https://www.pariseiffeljumping.com/billetterie

