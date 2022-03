LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING Place Jacque Rueff, Champ de Mars, 24 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 :

payant

Le Cheval est de retour au coeur de Paris pour célébrer le Sport, la Culture et l’Art de Vivre à la française.

Découvrez dans un cadre exceptionnel, au pied de la Tour Eiffel, la 8ème édition du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR – LONGINES PARIS EIFFEL JUMPING

Une nouvelle édition au plus près de la Dame de Fer pour la pépite parisienne du prestigieux circuit du LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR et de la GCL qui accueille les meilleurs cavaliers et chevaux du monde autour d’épreuves CSI 5* et 1* pour un spectacle d’envergure internationale aux valeurs fortes : l’élégance, l’audace et l’excellence.

Rendez-vous du 24 au 26 juin 2022 sur la Place Jacque Rueff, Champ de Mars.