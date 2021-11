La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500, La Baule-Escoublac LONGINES FEI JUMPING NATIONS CUP DE FRANCE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: 44500

La Baule-Escoublac

LONGINES FEI JUMPING NATIONS CUP DE FRANCE La Baule-Escoublac, 12 mai 2022, La Baule-Escoublac. LONGINES FEI JUMPING NATIONS CUP DE FRANCE Stade François André Avenue de Rosières La Baule-Escoublac

2022-05-12 – 2022-05-15 Stade François André Avenue de Rosières

La Baule-Escoublac 44500 organisation@labaule-cheval.com +33 2 40 60 02 80 http://www.labaule-cheval.com/ Stade François André Avenue de Rosières La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 44500, La Baule-Escoublac Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Stade François André Avenue de Rosières Ville La Baule-Escoublac lieuville Stade François André Avenue de Rosières La Baule-Escoublac