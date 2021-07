Longines Deauville Classic Pôle International du Cheval, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Arnoult.

Le Pôle International du Cheval Longines – Deauville accueillera la 5ème édition du Longines Deauville Classic. Un spectacle sportif incroyable et gratuit accueillant de nombreux cavaliers du Top 50. Les cavaliers pourront participer à un CSI 3* et un CSI 1* sur une magnifique piste qui accueille chaque année certains des plus grands cavaliers internationaux avec entre autres, la présence en 2020 du numéro 1 mondial, Steve Guerdat. Cette année encore est reconduite une épreuve unique en son genre le « Longines Equestrian Challenge Normandie » qui réunit des cavaliers des courses hippiques et des cavaliers de saut d’obstacles à l’occasion d’une course hippique et d’un parcours de CSO ; épreuve remportée l’an dernier par le duo Nicola Philippaerts, cavalier de saut d’obstacles, et Christophe Soumillon, jockey. **Le Prix du Département du Calvados se tiendra le samedi 14 août pour une épreuve du CSI*** à 1m40.** Au programme de ces quatre jours : * Du sport de haut niveau * La présence de nombreux exposants et un village enfant * Un village des races normandes * Des démonstrations d’attelage * Une vente aux enchères de chevaux de sport Entrée et parking gratuit. Restauration possible sur place. **Attention aux mesures sanitaires en vigueur à ce moment.** Plus d’informations : [https://grandprix-events.com/?event=cabourg-classic](https://grandprix-events.com/?event=cabourg-classic)

Pôle International du Cheval 14 Avenue Ox And Bucks 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados



