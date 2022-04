Longines Deauville Classic – CSI 1*, 3*, 11 août 2022, .

Longines Deauville Classic – CSI 1*, 3*

2022-08-11 – 2022-08-14

Chaque été, le Longines Deauville Classic accueille quelques-uns des meilleurs cavaliers internationaux de saut d’obstacles. Rendez-vous incontournable de la saison sportive en Normandie, ce concours trois étoiles fait tribunes combles à chacune de ses éditions. Et depuis 8 ans, le Longines Deauville Classic est également le cadre d’un défi d’exception : le « Longines Equestrian Challenge Normandie », organisé par Le Pôle international du Cheval Longines – Deauville et Grand Prix Events. Associant le sport équestre et les courses hippiques, le Longines Equestrian Challenge Normandie confronte les cavaliers de saut d’obstacles, lors d’une course à l’hippodrome de Deauville La Touques, aux jockeys, présents à Deauville pour les meetings d’août, lors d’une épreuve de saut d’obstacles au Pôle. A ne pas manquer à partir du 11 août tout comme le Grand Prix CSI3* du dimanche 14 août

