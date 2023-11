Soirée Cinéma Longeville sur la laines Rives Dervoises Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Rives Dervoises Soirée Cinéma Longeville sur la laines Rives Dervoises, 15 novembre 2023, Rives Dervoises. Soirée Cinéma Mercredi 15 novembre, 18h00, 20h30 Longeville sur la laines Ciné Rives en partenariat avec Ciné Ligue, propose mercredi 15 NOVEMBRE à la salle des fêtes de Longeville sur la Laines (Rives Dervoises) 2 séances de cinéma à 18h Les Feuilles Mortes

à 20h30 Le Règne Animal

Tarifs :

Plein 6€

Carte abonnement 5 places 22,50€

– 18 ans 3,50€

Pour découvrir les bandes annonces https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/ Longeville sur la laines 52220 rives dervoises Rives Dervoises 52220 Longeville-sur-la-Laines Haute-Marne Grand Est

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T18:00:00+01:00 – 2023-11-15T20:00:00+01:00

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:30:00+01:00

Longeville sur la laines Rives Dervoises Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-dervoises/