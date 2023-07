CARICATURES ET ATELIERS LUDIQUES Longeville-en-Barrois, 14 juillet 2023, Longeville-en-Barrois.

Longeville-en-Barrois,Meuse

Caricatures au profit les Amis de l’Eglise St Hilaire, initiations Marche Nordique, slickeline.

Présentation des projets et actions de l’association au stand OPALE, pendant les festivités du 14 juillet organisées par la mairie de Longeville-en-Barrois.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 18:00:00. 10 EUR.

Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est



Caricatures in aid of Les Amis de l’Eglise St Hilaire, Nordic Walking and slickeline initiations.

Presentation of the association’s projects and actions at the OPALE stand, during the July 14th festivities organized by the Longeville-en-Barrois town hall.

Caricaturas a beneficio de los Amigos de la Iglesia de San Hilario, iniciaciones a la marcha nórdica y al slickeline.

Presentación de los proyectos y actividades de la asociación en el stand del OPALE durante las fiestas del 14 de julio organizadas por el ayuntamiento de Longeville-en-Barrois.

Karikaturen zugunsten der Freunde der Kirche St Hilaire, Einführungen in Nordic Walking und Slickeline.

Vorstellung der Projekte und Aktionen des Vereins am OPALE-Stand während der Feierlichkeiten zum 14. Juli, die von der Stadtverwaltung von Longeville-en-Barrois organisiert wurden.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT SUD MEUSE