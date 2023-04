PORTES OUVERTES AU GAEC DU VLA D’ORNAIN 5 Chemin de la canière, 28 mai 2023, Longeville-en-Barrois.

Val d’Ornain ouvre grand ses portes !

Découvrez notre exploitation agricole et ses différents ateliers.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

– Dégustation de produits fermiers,

– Grand marché de producteurs locaux et initiations aux « circuits courts »,

– Découverte de notre ferme et de ses différents ateliers de production,

– Balade à poney,

– Mini-ferme.

LA JOURNÉE PASSE TROP VITE ? Pas d’inquiétude !

Pour cette première édition, nous vous convions à un bon repas à partir de 19H00 (sur réservation) pour prolonger l’événement !

Au menu : Jambon à la broche, Brie de Meaux, Crèmes Glacées et Sorbets Val d’Ornain !

Tarif adulte : 25€/pers, tarif enfant (-10 ans) : 10€/pers.

SUR RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE AVANT LE 22 MAI 2023 : 06 44 25 36 76 (places limitées, réservez rapidement).

Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 19:00:00. 0 EUR.

5 Chemin de la canière GAEC du Val d’Ornain

Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est



Val d’Ornain opens its doors wide!

Discover our farm and its various workshops.

ON THE PROGRAM OF THE DAY :

– Tasting of farm products,

– Big market of local producers and initiations to the « short circuits »,

– Discovery of our farm and its different workshops,

– Pony ride,

– Mini-farm.

THE DAY GOES BY TOO FAST? Don’t worry!

For this first edition, we invite you to a good meal from 19H00 (on reservation) to prolong the event!

On the menu: Ham on the spit, Brie de Meaux, Ice cream and Val d?Ornain sorbets!

Adult rate : 25?/pers, child rate (-10 years old) : 10?/pers.

ON RESERVATION BY PHONE BEFORE MAY 22, 2023 : 06 44 25 36 76 (limited places, book quickly).

Free entrance.

¡Val d’Ornain abre sus puertas de par en par!

Descubra nuestra granja y sus diversos talleres.

EN EL PROGRAMA DEL DÍA:

– Degustación de productos de la granja,

– Gran mercado de productores locales e iniciación a los « circuitos cortos »,

– Descubrimiento de nuestra granja y sus diversos talleres de producción,

– Paseo en poni,

– Minigranja.

¿EL DÍA PASA DEMASIADO RÁPIDO? ¡No se preocupe!

Para esta primera edición, le invitamos a una buena comida a partir de las 19H00 (previa reserva) ¡para prolongar el evento!

En el menú: jamón al espetón, Brie de Meaux, helados y sorbetes Val d’Ornain

Tarifa adulto: 25?/pers, tarifa niño (-10 años): 10?/pers.

CON RESERVA TELEFÓNICA ANTES DEL 22 DE MAYO DE 2023 : 06 44 25 36 76 (plazas limitadas, reservar rápidamente).

Entrada gratuita.

Val d’Ornain öffnet seine Türen weit!

Entdecken Sie unseren landwirtschaftlichen Betrieb und seine verschiedenen Werkstätten.

AUF DEM TAGESPROGRAMM STEHEN:

– Verkostung von Bauernhofprodukten,

– Großer Markt mit lokalen Erzeugern und Einführungen in die « kurzen Wege »,

– Entdeckung unseres Bauernhofs und seiner verschiedenen Produktionswerkstätten,

– Ausritt auf einem Pony,

– Mini-Ferme.

DER TAG VERGEHT ZU SCHNELL? Keine Sorge!

Für diese erste Ausgabe laden wir Sie ab 19 Uhr zu einem guten Essen ein (Reservierung erforderlich), um das Ereignis zu verlängern!

Auf der Speisekarte: Schinken am Spieß, Brie de Meaux, Eiscreme und Sorbets aus dem Val d’Ornain!

Preis für Erwachsene: 25/Person, Preis für Kinder (-10 Jahre): 10/Person.

MIT TELEFONISCHER RESERVIERUNG VOR DEM 22. MAI 2023: 06 44 25 36 76 (begrenzte Plätze, reservieren Sie schnell).

Freier Eintritt.

