Atelier danse traditionnelle et percussions Longère Sudel Fuma Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Atelier danse traditionnelle et percussions Longère Sudel Fuma Saint-Paul, 16 septembre 2023, Saint-Paul. Atelier danse traditionnelle et percussions Samedi 16 septembre, 09h00 Longère Sudel Fuma Matin : Scéance / Initiation danse classique Indienne Barhatha Natyam.

Après-midi : Scéance / Initiation aux rythmes des percussions locales et aux danse traditionnelles réunionnaises (maloya, séga, quadrille créole Antonia) Longère Sudel Fuma 1 rue marius et ary leblond Saint-Paul 97862 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262457641 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

©Mairie de Saint-Paul
latitude longitude -21.009121;55.270127

