Apéro végétarien Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, vendredi 15 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 18:30 – 20:30

Gratuit : oui sur inscription : 02 28 25 24 87

Venez découvrir des idées créatives et gourmandes autour de ce moment de partage convivial. Pourquoi végétarien ? Pour pouvoir satisfaire vos invités qui le sont, pour économiser avec des recettes très abordables, pour garder un œil sur sa santé quand les apéros se multiplient, ou tout simplement pour partir à la découverte de saveurs moins routinières ! Boulettes, verrines chaudes ou froides, bouchées, dips. C’est parti, on cuisine et on savoure ! Public : Adultes #AGENDACLIMAT

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

https://www.saint-herblain.fr/agenda/apero-vegetarien/