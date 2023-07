Cassinomagus – Atelier famille – Corpore Sano longeas Chassenon Catégories d’Évènement: Charente

Chassenon Cassinomagus – Atelier famille – Corpore Sano longeas Chassenon, 13 juillet 2023, Chassenon. Chassenon,Charente Création d’une huile de lavande.

2023-07-13 14:30:00 fin : 2023-08-31 15:30:00. EUR.

longeas

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



Creating lavender oil Crear aceite de lavanda Herstellung von Lavendelöl

